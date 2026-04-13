Bar, tienda y zona chill-out para recibir al turismo en Las Médulas

Carucedo avanza en el programa de actuaciones proyectadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino por el que le fue concedida una subvención de 1,1 millones de euros de fondos europeos para transformar y mejorar la competitividad de su oferta como puerta de entrada a Las Médulas. Acaba de cerrar el proceso de licitación de la obra para convertir la Casa del Parque en un centro de recepción de visitantes. En los próximos días, se conocerá la empresa adjudicataria, con la vista puesta en el 30 de junio como fecha tope para concluir un proyecto presupuestado en 174.490 euros, que transformará por completo el interior del inmueble actual con la creación de un bar, una zona de ticketing y tienda, un espacio chill-out en la terraza y un módulo exterior de baños.

El objetivo de esta intervención es dar el respaldo necesario al plan de movilidad de Las Médulas con una mejora de los servicios existentes y garantizar la apertura diaria de un punto de información turística accesible y multifuncional que permitirá centralizar la entrada y el programa de visitas guiadas al Espacio Cultural, en ese horizonte marcado de alcanzar una gestión unificada del Patrimonio de la Humanidad.

La actual aula-taller de la Casa del Parque, un espacio multiusos, se acondicionará como bar con la correspondiente zona de almacén y office y aseos, uno de ellos accesible; mientras que la sala de exposiciones temporales se va a convertir en una zona de ticketing y tienda. El espacio chill-out se colocará en la terraza exterior existente y para los nuevos baños habrá que acondicionar el terreno colindante a un edificio de dos plantas en el que se intervendrá «garantizando su adecuación al medio, sin impacto paisajístico y ambiental sobre el entorno, promoviendo tanto su disfrute como la generación de sinergias entre los diferentes activos patrimoniales e impulsando la reducción de la contaminación ambiental generada por el uso de automóviles particulares gracias a las restricciones del tráfico rodado en Las Médulas y al sistema de traslados centralizado», recoge el proyecto técnico supervisado por la Fundación Las Médulas. La Casa del Parque será, como centro de recepción de visitantes, el punto de partida del nuevo transporte controlado.

Los casi 175.000 euros del presupuesto son el resultado de varios conceptos. Para la creación de la zona de bar/cafetería se invertirán algo más de 58.700 euros, y casi 13.000 euros se destinará al espacio de venta de entradas y tienda. El amueblamiento de la terraza como zona chill-out se lleva un presupuesto de algo más de 6.000 euros y la construcción de un módulo de baños en el exterior ha sido presupuestada en más de 37.600 euros.

Mientras el proyecto de la Casa del Parque de Las Médulas está a punto de materializarse, también avanzan en positivo otras acciones incluidas en ese Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Una de ellas, la experiencia de turismo inmersivo basado en realidad virtual para enriquecer la experiencia de las visitas a los principales recursos del Espacio Cultural y Natural, trasladando al visitante a la época de explotación de la mina de oro. Otra, la mejora de los servicios que se ofrecen en el paraje. En este sentido, se han contratado a la empresa Las Médulas a Caballo una serie de visitas con la intención de dar a conocer otro tipo de producto y actividades.

La musealización del Aula Arqueológica es otro de los proyectos importantes pendientes, una vez que las obras de construcción del nuevo edificio, para sustituir al que se quemó, ya han comenzado y la previsión es que estén listas para verano. En este caso, según confirman fuentes de la Fundación Las Médulas, se ha presentado ya el pliego