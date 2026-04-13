Transportes aprueba el proyecto de la A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción del primer tramo de la autovía A-76 (Ponferrada-Ourense) entre Villamartín de la Abadía y Requejo. El presupuesto estimado es de 133,5 millones de euros y la resolución de aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto consiste en la conversión en autovía del tramo de algo más de seis kilómetros de la actual carretera N-120. El nuevo trazado comenzará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y la conexión con la N-VI a través de glorietas y finalizará en el entorno del kilómetro 434 de la misma nacional, donde se repondrá un tramo de esta carretera para no obstaculizar el acceso a municipios como La Barosa, Valiña o El Carril.

Asimismo, el tramo contará con dos enlaces más para dar acceso a Toral de los Vados y al Polígono Industrial del Bierzo, y otro, a Requejo, Covas, las canteras y la fábrica de Morteros La Estrella. Además, se construirán dos nuevos viaductos: uno sobre el río Burbia y otro paralelo al viaducto del Marco.

"Esta actuación mejorará la capacidad del corredor y la seguridad vial en un eje estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia, al tiempo que facilitará el acceso a la Plataforma Logística del Bierzo y a los núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados. Del mismo modo, reducirá los recorridos y los tiempos de desplazamiento, y mejorará las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno", han subrayado fuentes del Ministerio de Transportes.