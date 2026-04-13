Diario de León

La gerencia sanitaria del Bierzo despide a nueve enfermeras residentes tras dos años de formación

Siete se han especializado en Enfermería Familiar y Comunitaria, una en Enfermería de Salud Mental y otra en Enfermería Pediátrica

Foto de familia del acto de homenaje celebrado en el Hospital El Bierzo.

Foto de familia del acto de homenaje celebrado en el Hospital El Bierzo.DL

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Redacción
Ponferrada

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La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha homenajeado a las nueve enfermeras internas residentes de la promoción 2024-2026 que han finalizado su formación en la comarca. Siete de ellas se han formado en Enfermería Familiar y Comunitaria (Atención Primaria), una en Enfermería de Salud Mental y otra en Enfermería Pediátrica.

El encuentro, celebrado en el salón de actos del Hospital El Bierzo, sirvió para «reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados por las residentes», afirmaron fuentes de la Gasbi, que también subrayaron la importancia del sistema de formación especializada como «garantía de una atención sanitaria de calidad y pilar fundamental del relevo generacional en el sistema de salud» El gerente, Juan Ortiz de Saracho, agradeció a las residentes «su implicación diaria, su capacidad de aprendizaje y su vocación de servicio», destacando especialmente su adaptación a los distintos entornos asistenciales y su cercanía con pacientes y familias.

La dirección despidió a las enfermeras animándolas a «llevar con orgullo la experiencia adquirida en el Bierzo» y confiando en que muchas de ellas puedan continuar su trayectoria profesional dentro del sistema público de salud.

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