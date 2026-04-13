Ponferrada inicia la reparación de las piscinas del Toralín tres años después de su cierre

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Comienzan las obras de reforma integral de la piscina climatizada «Yuri de Souza» en Ponferrada, cerrada desde el verano de 2023 por motivos de seguridad. Las constructoras bercianas Dafrica y Vías y Construcciones del Norte han iniciado, este lunes, los trabajos que tienen un presupuesto de algo más 2,2 millones de euros y un horizonte de ocho meses para su conclusión.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, supervisó personalmente el inicio de los trabajos y, a las puertas de la piscina del Toralín, concretó el alcance de una obra, dijo, «ambiciosa» que permitirá recuperar el uso para un edificio en «estado deplorable». El regidor añadió que esta actuación implicará más ahorro en la factura de la luz en la instalación municipal que es la que tiene mayor gasto energético. Ahora, el regidor confía en el cumplimiento de los ocho meses de plazo, dado que a partir de febrero o marzo del año que viene no se podrán hacer inauguraciones porque hay elecciones. Y no dejó pasar la oportunidad de criticar a la oposición de PSOE y Vox, a quienes acusa de la demora en la remodelación del complejo de natación. Dice que pusieron obstáculos para iniciar la obra y han acabado obligando al ayuntamiento a desembolsar 863.000 euros del coste que, insistió, podrían haberse invertido en la mejora de aceras o la reparación de baldosas.

Acompañando a los responsables de la constructora y concejales del equipo de gobierno, también estuvo la coordinadora de servicios de la Junta de Castilla y León en el Bierzo, Rosana Velasco, quien destacó esta colaboración para mejorar la calidad de vida de los ponferradinos. La Administración autonómica aporta 1,5 millones de euros y el resto lo asume el propio Ayuntamiento.

El PSOE dice que llega tarde

Quien no ha mostrado tanto optimismo ha sido el PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada que considera que el gobierno «llega tarde» con el inicio de las obras de las piscinas climatizadas. Habla de «dos años de retrasos, improvisación y mala gestión» y asegura que «podrían haberse ejecutado en el primer año de mandato» si el alcalde «hubiera aceptado la propuesta planteada por el PSOE en el pleno del 1 de septiembre de 2023, en el que se debatía el destino de los remanentes municipales».

El portavoz socialista, Olegario Ramón, afirmó que había dinero para ello y por eso niega que la oposición sea culpable del retraso en el inicio de la intervención. «No votamos en contra de arreglar las piscinas, votamos en contra de un modelo que renunciaba a exigir a la Junta que cumpliera su compromiso de financiar íntegramente la obra», quiso aclarar. Los socialistas también subrayan que el proyecto es el mismo que hace dos años, con la diferencia de que la Junta va a aportar 1,5 millones «en lugar de un millón y con la mejora de que no se van a hipotecar durante los próximos 10 años las inversiones en materia de iluminación como pretendía el PP».

Los 64.000 habitantes

En la misma comparecencia, el alcalde de Ponferrada también aludió a que la capital del Bierzo ha recuperado la cifra simbólica de los 64.000 habitantes, un número de empadronamientos que no se alcanzaba desde el año 2020. Marco Morala cree que es un dato «para celebrar pero no para confiarse ni caer en la complacencia». De hecho, ha dicho que «hay que seguir trabajando en hacer una ciudad atractiva a las inversiones y dotarla de actividad económica, que genere empleo y permita a las familias asentarse aquí y ganar población de manera estable».