Silvia Cao: «El presupuesto es casi de 12 millones de euros y sin subida de impuestos»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Cercanos a los 12 millones de euros y sin subida de tasas e impuestos», precisó sobre los presupuestos municipales la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao. Además, las cuentas aprobadas marcan «un endeudamiento cero» e incluyen una partida de inversión de un millón de euros, donde destaca la apuesta por el turismo, entre otros. La regidora socialista participó ayer en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, que presenta el jefe de informativos, Manuel Domínguez, y que cuenta con la participación de la redactora de Diario de León en El Bierzo, María Carro, y el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Pacto del Ayuntamiento

Con UPL. «Hemos reñido muy poco porque tenemos programas electorales similares. No hay distinción entre las siglas en un equipo muy unido», puntualizó, y lamentó también la relación «insalvable» con la oposición, ya que «no hay manera de llegar a ningún acuerdo». «Se quejaban de que no participaban en la elaboración del presupuesto, pero lo votaron en contra; se oponen por sistema a todo». «Es una relación tensa y sin posibilidad de llegar a acuerdos porque no quieren».

Suelo industrial

Polígono. Echa en falta «un poquito más de apoyo» en el desarrollo industrial por parte de las administraciones superiores. «La Junta de Castilla y León mira por los polígonos, como el de Villadangos, y también debería apostar por la comarca y por el de Bembibre, bien ubicado, y necesitan que lo conozcan». También indica que existe un gran proyecto que baraja instalarse en 100.000 metros cuadrados y que espera al verano; si no, se vendería el suelo «a pequeñas empresas, que también nos interesa».

Planta de reciclaje

Empleo en la comarca. «Trabajamos en el proyecto —planta de reciclaje de módulos fotovoltaicos— para cumplir los plazos en junio de 2026 y vamos a llegar», remarcó, y recordó que supondrá la creación de 50 puestos de trabajo directos. «Es un proyecto pionero y muy necesario, además de generador de empleo, sobre todo femenino», puntualizó. Asimismo, indicó que en la construcción de la planta estaban implicadas tres empresas bercianas.

Parque de bomberos

Nuevos servicios. «Está adjudicada la redacción del proyecto» para que pueda contar con un Parque de Bomberos dependiente de la Diputación de León. Remarca, por tanto, el compromiso del presidente de la Diputación y concejal en este Ayuntamiento, Gerardo Álvarez Courel, en este proyecto tan necesario.

Elecciones Autonómicas

Política. «Me quedo con la experiencia; fue una apuesta del PSOE que El Bierzo tuviera dos candidatas entre los primeros cinco puestos», indicó Cao, quien en la lista de los socialistas ocupaba el quinto puesto, y se obtuvieron cuatro procuradores.

«León se tiñó de rojo y los resultados fueron buenos, pero no tanto como para llegar a gobernar», precisó, y no augura nuevos comicios autonómicos porque el «PP cederá a las peticiones de Vox para poder gobernar», afirmó.

El PSOE

Postura alcalde de León. «Todos sabemos a qué siglas representamos y todos somos libres de estar o no estar; cada uno tiene que decidir si quiere estar dentro o quiere estar fuera». Así se refirió a las divergencias entre el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y el alcalde de León, José Antonio Diez. «Reconozco la labor que hace José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León; es una buena labor y la gente está contenta con él, pero sí creo que debe implicarse un poco más en las épocas electorales. Es verdad que se le ha visto poco y, si todos representamos a esas siglas, cuando llega el momento hay que apoyar al partido y a los candidatos».«Es verdad que uno puede estar más o menos contento con los cargos, pero cuando uno sale secretario general tenemos que estar todos a una apoyándole», indicó.

Obra de Amable Arias

Fondos del artista. Explicó que el consistorio cuenta con un protocolo para la cesión de la obra de Amable Arias, cuyas condiciones son «inasumibles para nuestro municipio», ya que implican la contratación de personal y la asignación de un 0,5 % del presupuesto municipal para el mantenimiento de la obra y sus exposiciones. «Lo estamos estudiando para ver si se pueden modificar de alguna manera esas condiciones», declaró, y añadió que «nos gustaría que la obra de Amable fuera a Bembibre, por lo que no queda descartado, pero esas condiciones hay que renegociarlas».

Festival del Botillo

Distinción internacional. «Fue un notición», en referencia a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

«Está avalada por un trabajo de años, porque no es fácil obtener este reconocimiento», indicó, y ensalzó la figura del mantenedor de este año, Pepe Ribagorda, quien ha hecho una «promoción estupenda de lo que es este festival».