Más de 130 escolares participan en los talleres del Campus de Ponferrada sobre los incendios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Prevenir los incendios identificando sus causas, conocer los medios que utilizan los profesionales de la extinción para combatirlos y saber reconocer los efectos que, una vez apagados, son visibles en suelos y ecosistemas. Estos son los ejes de los tres talleres de la campaña #plantémonos que, desde ayer lunes y hasta hoy martes, se desarrollan en el Campus de Ponferrada con la asistencia de más de 130 escolares de la comarca.

La iniciativa de sensibilización educativa puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos celebra su novena edición con el logro de haber llegado ya a más de 1500 escolares de primaria, 5.000 en total si sumamos a los de secundaria. Y en esta ocasión, tras los virulentos incendios del pasado verano, el interés de los centros educativos y de los propios estudiantes se ha incrementado. «Hemos tenido más demanda que nunca», ha señalado Taboada.

El objetivo, no obstante, no varía, concienciar sobre una problemática local a través del conocimiento. «La idea es que los estudiantes conozcan por qué es importante prevenir los incendios, cómo la gestión forestal nos puede ayudar y que vean también de primera mano cuáles son los efectos de los incendios y el efecto que causan sobre el suelo», precisa.

Durante dos jornadas, estudiantes de primaria de los colegios Espíritu Santo, CEIP Valentín García Yebra, CEIP Campo de los Judíos y CEIP Santa Bárbara participan en actividades prácticas impartidas por la EPRIF y el Aula del Fuego del CDP, la UME y docentes e investigadores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y del Campus de Ponferrada. «A los niños les sorprende que no sean los pirómanos los que causan los incendios», ha señalado Roberto López, coordinador de la Brigada de Tabuyo del Monte. «Los incendios son provocados por accidentes o de forma intencionada por la gente que vive en esos entornos».