Ponferrada
Protesta vecinal en Flores del Sil por el cierre de una sucursal
Indignación ayer entre los vecinos de Flores del Sil de Ponferrada por el cierre de la oficina de Unicaja en un barrio con 8.000 habitantes. Y es que ya ha comenzado el traslado de mobiliario y sus trabajadores serán reubicados en otras oficinas de la entidad en la ciudad. Cabe recordar que Unicaja decidió cerrar la oficina de la avenida de Portugal de Ponferrada y los vecinos se niegan a quedarse únicamente con un cajero automático como servicio bancario.
La Asociación Vecinal Pajariel da voz a los usuarios que se verá afectados y asegura que la explicación recibida en la propia oficina es que los trabajadores de la misma se trasladarán a Cuatrovientos.