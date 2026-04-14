Protesta vecinal en Flores del Sil por el cierre de una sucursal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Indignación ayer entre los vecinos de Flores del Sil de Ponferrada por el cierre de la oficina de Unicaja en un barrio con 8.000 habitantes. Y es que ya ha comenzado el traslado de mobiliario y sus trabajadores serán reubicados en otras oficinas de la entidad en la ciudad. Cabe recordar que Unicaja decidió cerrar la oficina de la avenida de Portugal de Ponferrada y los vecinos se niegan a quedarse únicamente con un cajero automático como servicio bancario.

La Asociación Vecinal Pajariel da voz a los usuarios que se verá afectados y asegura que la explicación recibida en la propia oficina es que los trabajadores de la misma se trasladarán a Cuatrovientos.