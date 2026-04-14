Talleres y teatro centran la actividad de La Térmica Cultural esta semana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Visitas guiadas, talleres y teatro protagonizan este fin de semana la programación de La Térmica Cultura y el Museo de la Energía de Ponferrada.

En La Térmica Cultural el sábado, 18 de abril, a las 11 horas, hay nueva visita guiada a Fuego Verde, en el marco del proyecto «Entre helechos». El objetivo es dar a conocer el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en el Bierzo durante el periodo Carbonífero. Ya el domingo, 19 de abril, de 11 a 14 horas, los más pequeños podrán subirse de nuevo al tren de cinco pulgadas gracias a la colaboradores de la asociación Cultural Ferroviaria Berciana. Será en el lateral exterior de La Térmica Cultural.

Ese mismo día, a las 12 horas, el Auditorio Antracita, se podrá ver el espectáculo de El Mar del Norte titulado «En clase todos callan».