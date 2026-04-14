El Servicio Municipal de Transportes de Ponferrada estrena nueva oficina

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Transportes y Movilidad, Carlos Fernández, ha visitado la nueva oficina de atención al público del Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada. El local, ubicado en la calle Ave María 2 (prácticamente contiguo al anterior) ofrece una gran mejora, tanto en accesibilidad como en la calidad del servicio al ciudadano.

Con esta nueva oficina, desaparece la atención a través de la ventanilla. A partir de ahora, habrá dos puestos donde poder realizar cualquier trámite o recibir información de una manera más personalizada y ágil, reduciendo así los tiempos de espera.

Esta mejora refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Ponferrada con un servicio de transporte público más eficiente, cercano y orientado a las necesidades de la ciudadanía.