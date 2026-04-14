Diario de León

Ponferrada

El Servicio Municipal de Transportes de Ponferrada estrena nueva oficina

Esta mejora refuerza el compromiso del Ayuntamiento con un servicio de transporte público más eficiente

Nueva oficina de SMT de Ponferrada

Nueva oficina de SMT de PonferradaDL

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Eva Friera Aller
Ponferrada

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El concejal de Transportes y Movilidad, Carlos Fernández, ha visitado  la nueva oficina de atención al público del Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada. El local, ubicado en la calle Ave María 2 (prácticamente contiguo al anterior) ofrece una gran mejora, tanto en accesibilidad como en la calidad del servicio al ciudadano.

Con esta nueva oficina, desaparece la atención a través de la ventanilla.  A partir de ahora, habrá dos puestos donde poder realizar cualquier trámite o recibir información de una manera más personalizada y ágil, reduciendo así los tiempos de espera.

Esta mejora refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Ponferrada con un servicio de transporte público más eficiente, cercano y orientado a las necesidades de la ciudadanía.

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