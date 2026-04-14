El Ayuntamiento de Ponferrada elabora su primer Plan de Igualdad

Era una obligación legal a la que el Ayuntamiento de Ponferrada todavía no había dado cumplimiento y que el equipo de gobierno prevé resolver este mismo mes con su aprobación en pleno. El concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Luis Antonio Moreno, ha presentado, este martes, su primer Plan Municipal de Igualdad, un documento con 44 actuaciones para prevenir, corregir y reducir cualquier desigualdad por razón de sexo que ya ha sido aprobado en comisión técnica y que tiene también el visto bueno de los sindicatos. Regirá en una plantilla de 512 trabajadores, con 230 mujeres y 282 hombres.

«Estábamos obligados por ley desde hace muchos años y hasta ahora nadie lo había hecho. El Ayuntamiento ha tenido mucha suerte con las inspecciones de trabajo qu ha habido», apuntó Moreno, que defiende que el actual es «un mandato histórico e cuanto a normativa municipal» y cita, además de este Plan de Igualdad, el Plan de Prevención del Acoso Laboral aprobado en 2022 y el Reglamento Orgánico Municipal que se aprobó el año pasado. El siguiente paso de este documento será la Comisión de Hacienda, antes de su debate para la aprobación en la sesión plenaria de finales de mes.

«Tiene una finalidad clara, que es garantizar la igualdad de oportunidades, erradicando cualquier tipo de discriminación», afirmó el concejal de Régimen Interior, concretando algunos objetivos: avanzar en la implementación de la igualdad a todos los niveles, prevenir y reducir cualquier desigualdad por razón de sexo, garantizar la igualdad en los procesos de selección e impulsar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, entre otros.

El plan elaborado por los servicios técnicos municipales, bajo el mando de Isabel Trinidad, recoge también un diagnóstico de situación que se centra en diez áreas de actuación y tendrá una vigencia de cuatro años. Más allá de este plazo, habrá que actualizar las condiciones. No obstante, varias de esas 44 acciones previstas se ejecutarán ya en el presente ejercicio.

Entre las medidas que recoge ese documento marco están la designación de una persona en cada área o concejalía que sirva como mediadora responsable para velar por el cumplimiento del plan y la redacción de la oferta de empleo con un lenguaje inclusivo y no sexista. Se contempla también la elaboración de un plan de formación para cada área que incluya sensibilización en materia de igualdad.

Luis Antonio Moreno aprovechó la presentación de este Plan de Igualdad, que calificó de «buena noticia», para volver a cargar contra el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, por la insistencia en las críticas contra la gestión económica. El concejal emplazó a la oposición a que «si no quiere arrimar el hombro, por lo menos no estorbe y nos deje trabajar» y puso de empleo dicho documento, que «ya tenía que haberse aprobado siendo él alcalde», aseguró. «Uno de los objetivos del PSOE es poner palos en las ruedas para que esto no avance. Cuanto peor, mejor para ellos», lamentó el responsable municipal de Hacienda.