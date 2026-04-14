Las Médulas reúne a 70 expertos en patrimonio mundial de España y Portugal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Fundación Las Médulas, organiza el décimo Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial, una cita que tendrá lugar el jueves y el viernes y que reunirá a más de 70 especialistas de España y Portugal en uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la Península.

Creado en el año 2004, este encuentro supranacional nació con el objetivo de reforzar la cooperación entre España, Portugal y Andorra, países unidos por una profunda herencia histórica, cultural y patrimonial caracterizada por su enorme riqueza y diversidad. En esta edición, las jornadas se centrarán en el análisis de «Planes de Prevención de Riesgos y Estrategias de Recuperación en los Bienes Patrimonio Mundial», un enfoque especialmente relevante después del incendio sufrido por Las Médulas el pasado verano. De hecho, el programa abordará algunos de los riesgos más graves para la conservación del legado cultural, como los propios fuegos y las inundaciones, a partir del análisis de casos recientes de especial relevancia, entre ellos el de la Mezquita-Catedral de Córdoba y Las Médulas.

La sesión inaugural de este encuentro estará presidida por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural de Portugal. Un marco de reunión y análisis en el que se presentarán planes específicos de prevención y gestión de contingencias aplicados en diversos sitios Patrimonio Mundial. «Estos casos permitirán compartir buenas prácticas, soluciones, experiencias y estrategias útiles para contextos muy distintos dentro de la red ibérica de patrimonio», han asegurado fuentes de la Fundación Las Médulas.

La organización cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, el Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, los ayuntamientos de Carucedo, Priaranza y Borrenes, la Fundación Ciudad de la Energía y el Instituto de Estudios Bercianos.