Recogida de residuos sólidos en el río Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un centenar de voluntarios se ha unido a la iniciativa Mares Circulares de Coca-Cola y se ha encargado de la limpieza de la ribera del Sil, en Ponferrada, en un proyecto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, Áreas, Asprona Bierzo y Bierzo-León Proyecto Hombre.

Antes de la jornada de limpieza, se realizaron varias formaciones de sensibilización sobre la problemática de los residuos en entornos acuáticos y la economía circular, impartidas por la ONG Chelonia.

Mares Circulares es un proyecto en red impulsado por Coca-Cola en España y Portugal para la limpieza de costas, entornos acuáticos y fondos marinos, así como para la sensibilización y formación en reciclaje y el fomento de la economía circular.