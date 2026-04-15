La Asociación de Vecinos de Navaliegos celebra la tala de árboles

Trabajos que se están realizando en los jardines del Sil.L. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos del barrio de Navaliegos, en Ponferrada, celebra la tala de los plátanos de sombra ubicados en los Jardines del Sil. Y es que los vecinos aplauden las obras iniciadas en este espacio. El colectivo indica, en un comunicado, que han mantenido varios encuentros con técnicos y políticos del Ayuntamiento, «tras 30 años de abandono de ese espacio, en las que reiteraron los múltiples problemas que generan esos ejemplares, como el levantamiento de las aceras, y que, ahora, serán sustituidos por robles, encinas y alcornoques».

Navaliegos ha salido al paso tras las declaraciones del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, quien ha solicitado la paralización inmediata de los trabajos de apeo de árboles que se están llevando a cabo en la zona de los Jardines del Sil, que califica de «atentado ecológico».

«Para quién no haya tenido el placer de pasear por nuestro barrio o hablar con los vecinos deberían saber que no se puede abrir las ventanas debido a la suciedad y los bichos que sueltan los árboles», precisan los vecinos y recuerdan que el PSOE se abstuvo en en el pleno que se llevó la obra.

Zona donde se realizan los trabajosL.DE LA MATA

Por su parte, el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Luis Antonio Moreno, también respondió al PSOE por las críticas vertidas. En este sentido Moreno invitó al portavoz socialista, Olegario Ramón, a seguir el ejemplo de la baronesa Thyssen, que se encadenó a árboles del Paseo del Prado, en Madrid, para evitar su tala en el año 2007.