La Plaza de la Encina acoge del 18 al 26 de abril la Feria del Libro con ocho casetas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Plaza de la Encina de Ponferrada será el nuevo escenario de la edición 29 de la Feria del Libro, que se celebra del 18 al 26 de abril con la participación de ocho librerías. Se trata de un “programa amplísimo que dará la oportunidad de conocer a nuevos escritores y bucear en la literatura con diferentes propuestas”, precisó el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, durante la presentación hoy en el Museo de la Radio.

Este evento consolidado ha cambiado de ubicación por su coincidencia con la celebración de la II Semana de la Moda y, de esta forma, habrá en Ponferrada “dos grandes eventos” este fin de semana, porque la ciudad “tiene capacidad para acoger estas grandes propuestas”, señaló Cortina, quien indicó que además la Feria da dinamismo y repercute en la economía local.

Por su parte, desde la Asociación de Libreros, Marta Quiñones destacó el entorno en el que se celebra esta edición como “un maridaje perfecto en torno a la cultura y la gastronomía”. También habrá en la Feria una variada programación que además incentivará las compras, ya que con un gasto superior a 20 euros se dará un regalo directo o la posibilidad de participar en el sorteo de una cesta de libros, además de un descuento del 10 % por cada compra. El día 23 de abril además se entregará una rosa con cada libro, como viene siendo tradicional. En definitiva, se trata de hacer de Ponferrada una ciudad del libro porque “la lectura no es solo cultura, es vida”, enfatizó. Y es que este encuentro de libreros suponen un empuje al sector ya que se cifra en un 10% el incremento de las ventas de mes.

En cuanto a la programación, destaca el pregonero Tito Gago, de OncoBierzo, quien presentará su primer libro "Donde rompen las mareas" y será el encargado este sábado, 18 de abril, de dar el pistoletazo de salida a los nueve días en los que habrá firmas de diferentes autores y autoras de distintos géneros, talleres de cocina, talleres de juegos y otras actividades. Así, por las casetas de la capital berciana pasarán con sus últimas publicaciones autores como Marta Villar, Violeta Serrano, Fernando Rueda, Celso Abella, María Ordóñez, Daniel Fernández de Lis, Diego Merayo o Raquel Peláez, entre otros.

La Feria también tendrá un espacio inclusivo que será el 22 de abril con una lectura a cargo de Asprona Bierzo de "El misterio del Camino de Santiago" y un torneo de ajedrez.