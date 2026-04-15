Ingresa en prisión el autor de diversos robos con fuerza en Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada, en colaboración con la Policía Municipal de Ponferrada, han logrado el ingreso en prisión del presunto autor de diversos robos con fuerza cometidos en la localidad, considerado uno de los delincuentes más activos de la zona en los últimos meses.

La detención se produjo sobre las 02:00 horas del pasado 14 de abril, cuando una patrulla de la Policía Municipal localizó a un varón en actitud sospechosa y huidiza portando varios cajones y herramientas. Al advertir la presencia policial, el individuo se desprendió de los objetos e inició la huida a pie.

Tras una persecución, el sospechoso fue interceptado por los agentes. Durante su fuga arrojó diversos cajetines de máquinas expendedoras y una pata de cabra, interviniéndosele además aproximadamente 1.200 euros en monedas.

Hechos imputados

Una vez trasladado a dependencias de la Policía Nacional y practicadas las correspondientes gestiones de investigación, se pudo acreditar su presunta participación en la fractura y sustracción de varias máquinas expendedoras de un establecimiento de la localidad, así como en al menos tres robos con fuerza en vehículos tipo furgoneta pertenecientes a distintas empresas, todos ellos cometidos en el transcurso de pocas horas.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ya estaba siendo investigado por su presunta implicación en otros robos con fuerza en vehículos de profesionales registrados recientemente en la zona de Flores del Sil, donde residía.

Asimismo, los investigadores han determinado que actuaba conjuntamente con su hijo, quien ingresó en prisión días atrás por hechos de similar naturaleza.

En el momento de su detención, al arrestado le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación. La investigación continúa abierta para esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos cometidos en la zona. El Juzgado de Instrucción de Guardia ha decretado en el día de hoy su ingreso en prisión.