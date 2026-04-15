El Campus de Ponferrada ofrece futuro a 150 estudiantes de Bachillerato

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cerca de 150 estudiantes de Bachillerato han participado, este miércoles, en una jornada de puertas abiertas organizada por el Campus de Ponferrada de la Universidad de León para dar a conocer su oferta educativa e instalaciones a los futuros universitarios. Procedentes de los centros ponferradinos La Inmaculada, Espírito Santo y el Álvaro de Mendaña y del Instituto Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo, los estudiantes destacaron la proximidad en el trato y la calidad del profesorado como dos de las características que más valoran.

«Los campus pequeños somos grandes en cercanía, en humanidad y calidad», destacó la vicerrectora, Pilar Marqués; mientras que el director del área de Promoción de Títulos, Miguel Cervantes, señaló que, a la hora de elegir titulación, «hay un elemento de motivación, pero cada vez miran más las salidas laborales, salidas que en el caso de grados como el de Geotecnologías y Topografía, son amplísimas». Este es uno de los títulos que más trata de potenciar el Campus tras el giro que se le ha dado.

La jornada comenzó con una sesión informativa y continuó con un recorrido por las instalaciones, incluyendo la Clínica de Podología y los laboratorios. «Les hablamos de la oportunidad que tienen de estudiar, desde el campus de Ponferrada, en otras universidades de Europa, América u Oceanía y también en otra universidad de España a través de nuestros programas de movilidad nacional e internacional», apuntaron también desde el Campus.