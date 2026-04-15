Diario de León

El Campus de Ponferrada ofrece futuro a 150 estudiantes de Bachillerato

Ha celebrado una jornada de puertas abiertas para presentar su oferta e instalaciones, haciendo especial hincapié en las salidas del grado Geotecnologías y Topografía

Participantes en la jornada de puertas abiertas en el Campus de Ponferrada.

Participantes en la jornada de puertas abiertas en el Campus de Ponferrada.l. de la mata

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Cerca de 150 estudiantes de Bachillerato han participado, este miércoles, en una jornada de puertas abiertas organizada por el Campus de Ponferrada de la Universidad de León para dar a conocer su oferta educativa e instalaciones a los futuros universitarios. Procedentes de los centros ponferradinos La Inmaculada, Espírito Santo y el Álvaro de Mendaña y del Instituto Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo, los estudiantes destacaron la proximidad en el trato y la calidad del profesorado como dos de las características que más valoran.

«Los campus pequeños somos grandes en cercanía, en humanidad y calidad», destacó la vicerrectora, Pilar Marqués; mientras que el director del área de Promoción de Títulos, Miguel Cervantes, señaló que, a la hora de elegir titulación, «hay un elemento de motivación, pero cada vez miran más las salidas laborales, salidas que en el caso de grados como el de Geotecnologías y Topografía, son amplísimas». Este es uno de los títulos que más trata de potenciar el Campus tras el giro que se le ha dado.

La jornada comenzó con una sesión informativa y continuó con un recorrido por las instalaciones, incluyendo la Clínica de Podología y los laboratorios. «Les hablamos de la oportunidad que tienen de estudiar, desde el campus de Ponferrada, en otras universidades de Europa, América u Oceanía y también en otra universidad de España a través de nuestros programas de movilidad nacional e internacional», apuntaron también desde el Campus.

tracking