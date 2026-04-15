La Reserva Regional de Caza de Ancares subasta 44 permisos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Reserva Regional de Caza de Ancares celebra, el sábado en la Casa de la Cultura de Vega de Espinareda, la subasta de este año, con un total de 44 permisos en varias rondas. Se establecen diferentes precios de salida en función de las piezas, desde los 300 euros de una cabra montés hembra, hasta los 2.600 euros de un rebeco tipo A, sin estar incluidos en esta cantidad ni el IVA ni los gastos de cacería. El año pasado, un rebeco de este categoría fue adjudicado por 4.667 euros y un macho montés tipo B alcanzó los 4.699 euros. En total, en la subasta de 2025, celebrada en Peranzanes, se recaudaron cerca de 90.000 euros, siendo esta una herramienta de financiación que resulta fundamental para las juntas vecinales del territorio.

Los interesados en participar en la subasta pueden presentar las ofertas hasta malana a las 12.00 horas y también el mismo día del acto de adjudicación, entre las 16.00 y las 16.45 horas. Se permite una oferta por permiso (presentada en sobre cerrado).

El resto de precios de salida se reparte de la siguiente manera: 1.600 euros para un rebeco tipo B, 850 euros para una hembra de rebec, 950 euros para un ciervo tipo B, 2.000 euros para una cabra montés tipo B y 950 euros para una cabra montés tipo C1.