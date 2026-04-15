El Pleno del mes de abril de Ponferrada se celebrará el día 30 por motivos de salud del alcalde

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, informó de que, tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, el Pleno ordinario previsto para el viernes 24 de abril se celebrará finalmente el próximo día 30, adoptando carácter extraordinario. «Este ajuste en el calendario responde a la necesidad de someterme a una intervención quirúrgica en el Hospital El Bierzo el 21 de abril, que requerirá unos días de hospitalización y posterior reposo domiciliario», ha explicado el regidor.

Durante este periodo, el funcionamiento del equipo de Gobierno continuará con total normalidad, garantizando la correcta actividad municipal. Como es lógico, todos los servicios permanecerán plenamente operativos para atender los asuntos habituales de gestión y servicio a la ciudadanía.

Finalmente, Morala ha agradecido a todos los portavoces la rapidez y unanimidad mostrada en esta situación, ya que la celebración de este Pleno extraordinario.