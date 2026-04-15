Ponferrada tacha de «polémica artificial" la tala de árboles de los Jardines del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de su teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, el bercianista Iván Alonso, tachó ayer de «polémica artificial» la generada en torno a la tala de plátanos de sombra en los Jardines del Sil, que el PSOE calificó ayer de «atentado ecológico», mientras los propios vecinos del entorno la defienden ante los numerosos problemas que generan esos árboles. Alonso aseguró que la intervención que se está llevando a cabo en ese entorno pretende transformar un espacio que estaba altamente degradado y con problemas de accesibilidad, y que se ha consensuado con los vecinos a través de varias reuniones «en las que no ha participado el PSOE».

Así, el proyecto contempla la sustitución gradual de los plataneros por especies autóctonas como encinas y robles, además de arces. Esta medida «responde a los graves problemas técnicos y de salud pública que genera la situación actual, entre los que destacan los daños estructurales debido a las profundas raíces de los plataneros, que están provocando el reventón de tuberías, adoquinado, baldosas y sistemas hidráulicos, así como problemas de salud, con vecinos que sufren alergias y no pueden abrir las ventanas debido a la acumulación de floración en el interior de sus viviendas», señaló. También se solventarán las deficiencias en la iluminación nocturna y las dificultades de mantenimiento, ya que la floración y las hojas atascan canalones y sumideros, provocando el desbordamiento de aguas pluviales.