El II Festival Heavy Rock será del 29 al 31 de mayo en La Térmica de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural en Ponferrada acogerá entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo una nueva edición del Festival Heavy Rock de Dinamiz-ARTj con un cartel que contempla la participación de seis formaciones musicales del género y una programación especial para público infantil.

La programación musical para público general arrancará el viernes, 29 de mayo, en la Sala Turbina, a las 20.30 horas. Ese será el momento para la actuación de Disonanzia, banda procedente de Teruel, que llega con «La chica del vestido amarillo», un proyecto de sonido contemporáneo. La noche continuará con los ponferradinos Perro Futuro (22:00 horas) con su apuesta de creaciones propias de rock en evolución hacia nuevos lenguajes y en un ambiente de directo intenso, pegadizo muy dinámico. La primera jornada finalizará con Los Bluffs, también de Ponferrada (23.30 horas), banda de garage-punk y rock & roll que destaca por su energía directa sobre el escenario. El sábado, 30 de mayo, el festival continuará con Tente (20.30 horas), grupo de punk rock con claras referencias a Los Ramones, procedente de Teruel, que destaca por la energía y alegría de sus acordes. A las 22.00 horas será el turno de EFFE, también turolense, que celebra «X años de un trago», un recorrido por su trayectoria dentro del rock urbano estatal. La jornada concluirá con Abismo (23.30 horas), grupo también vinculado a la escena de esta provincia aragonesa, con «Nómadas y Demonios», una propuesta intensa y de gran personalidad dentro del rock contemporáneo.

Además, cada uno de los días de festival se ha programado una serie de actividades destinadas a público infantil. Así, el viernes tendrá lugar la actuación de Andy da Silva (19.00 horas), músico vinculado a la escena asturiana que presenta ‘Blues & Kids’ mientras que el sábado está prevista la actuación de The Music Patrol (19.00 horas), llegados desde A Coruña.