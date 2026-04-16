Cae uno de los ladrones con más actividad delictiva en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada, en colaboración con la Policía Municipal de Ponferrada, han detenido y logrado el ingreso en prisión del presunto autor de diversos robos con fuerza cometidos en la capital berciana. Está considerado uno de los delincuentes más activos de la zona en los últimos meses. Actuaba conjuntamente con su hijo, quien ingresó en prisión días atrás por hechos de similar naturaleza.

La detención se produjo alrededor de las dos de la madrugada de este martes, cuando una patrulla de la Policía Municipal pudo ver como un hombre con actitud sospechosa y huidiza llevaba consigo varios cajones y herramientas. Al advertir la presencia policial, dicho individuo se desprendió de los objetos e inició la huida a pie. Tras una persecución, el sospechoso fue interceptado por los agentes, pero antes, durante su intento de fuga, fue desprendiéndose de diversos cajetines de máquinas expendedoras y una pata de cabra, interviniéndosele además aproximadamente 1.200 euros en monedas.

Una vez trasladado a dependencias de la Policía Nacional y practicadas las correspondientes gestiones de investigación, se pudo acreditar su presunta participación en la fractura y sustracción de varias máquinas expendedoras de un establecimiento de Ponferrada, así como en al menos otros tres robos con fuerza en vehículos tipo furgoneta pertenecientes a distintas empresas, todos ellos cometidos en el transcurso de pocas horas.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ya estaba siendo investigado por su implicación en otros robos con fuerza en vehículos de profesionales registrados recientemente en la zona de Flores del Sil, donde él mismo residía.

En el momento de su detención, al arrestado le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación. Mientras la investigación continúa abierta para esclarecer la posible participación del detenido en otros hechos delictivos cometidos en la zona, el Juzgado de Instrucción de Guardia decretó, ayer, su ingreso en prisión.