Cárcel por engañar a su nuera para quitarle un piso en León

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León celebrará, el día 21, el juicio contra dos acusados de un delito de estafa agravada cometida supuestamente contra su nuera, una mujer con discapacidad auditiva. La Fiscalía pide medio año de cárcel porque considera que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005, cuando ella pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que en realidad terminó siendo una compraventa formalizada en notaría por algo más de 17.000 euros. La clave del caso radica en que, al parecer, la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.