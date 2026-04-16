Diario de León

Ponferrada

El Fab Lab de Ponferrada estrena mascota creada por los escolares del CRA Toral de Merayo

"Fabi" es un robot que funciona con energía solar y con los colores de la bandera del Bierzo

David Pacios con la imagen ganadora entrega el premio

David Pacios con la imagen ganadora entrega el premioL.DE LA MATA

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Eva Friera Aller
Ponferrada

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El CRA de Toral de Merayo ha resultado ganador del concurso de elección de la mascota para el Fab Lab de Ponferrada. "Fabi" es la imagen de este proyecto, en el que la creatividad y la imaginación son los principales ingredientes. Se trata de “un robot imaginativo que funciona con energía solar y al que le gusta crear muchas cosas. Sus colores representan la bandera del Bierzo y las luces de su cuerpo indican el proceso cuando la mascota se pone en modo ‘maker’ para crear. Además, la bombilla de la cabeza se ilumina cuando tiene una idea para crear”, explicó David Pacios, concejal de Innovación de Ponferrada, quien entregó el galardón, una impresora en 3D.

El segundo lugar de este concurso fue para "Billy", del Centro Peñalba, y en tercer lugar quedó “Lumi”, del colegio La Inmaculada. En este concurso han participado media docena de centros con diferentes propuestas del alumnado de Educación Primaria.

Todos los premiados en el concurso de la mascota del Fab Lab de Ponferrada

Todos los premiados en el concurso de la mascota del Fab Lab de PonferradaL.DE LA MATA

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