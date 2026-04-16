El Fab Lab de Ponferrada estrena mascota creada por los escolares del CRA Toral de Merayo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El CRA de Toral de Merayo ha resultado ganador del concurso de elección de la mascota para el Fab Lab de Ponferrada. "Fabi" es la imagen de este proyecto, en el que la creatividad y la imaginación son los principales ingredientes. Se trata de “un robot imaginativo que funciona con energía solar y al que le gusta crear muchas cosas. Sus colores representan la bandera del Bierzo y las luces de su cuerpo indican el proceso cuando la mascota se pone en modo ‘maker’ para crear. Además, la bombilla de la cabeza se ilumina cuando tiene una idea para crear”, explicó David Pacios, concejal de Innovación de Ponferrada, quien entregó el galardón, una impresora en 3D.

El segundo lugar de este concurso fue para "Billy", del Centro Peñalba, y en tercer lugar quedó “Lumi”, del colegio La Inmaculada. En este concurso han participado media docena de centros con diferentes propuestas del alumnado de Educación Primaria.