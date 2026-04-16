Laxe participa en el III Encuentro de la Red CIT para dar su visión de lo rural a través del cine

Publicado por Agencias Ponferrada Creado: Actualizado:

La tercera edición del Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial, CIT, que se desarrolla hoy y mañana en La Térmica Cultural de Ponferrada, de la mano del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, contó esta tarde con la participación del cineasta Oliver Laxe.

Laxe, que fue recibido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, compartió un coloquio con el secretario general de Reto Demográfico, Francisco Boya, bajo el título ‘Cuando lo rural es de cine’ donde dio su visión del medio rural a través del séptimo arte. La cita se completó con la proyección de cortos.

Laxe es un reconocido director de cine, con películas como ‘Mimosas’, ‘O que arde’ o la aclamada ‘Sirat’, nominada en los Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional y ganadora de seis Premios Goya. También obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

El director en un momento de la charlaL. DE LA MATA