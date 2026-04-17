La ULE y Raíz 360 crean una unidad materno-infantil

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Una de cada cuatro mujeres presenta síntomas de depresión a las 6-8 semanas del parto. Este dato, extraído de la investigación en la que actualmente participa el docente del Campus de Ponferrada, Cristian Martín Vázquez, refleja la necesidad de reforzar el acompañamiento especializado durante el embarazo y el posparto, una etapa clave en la salud física y emocional de las madres.

En este contexto, el Campus de Ponferrada y el centro interdisciplinar Raíz 360 han puesto en marcha una nueva unidad materno-infantil con el objetivo de ofrecer un acompañamiento integral a la mujer, situándola en el centro de los cuidados, una nueva muestra, según ha destacada la vicerrectora, Pilar Marqués, «del poder de transferencia e impacto en el territorio de esta institución».

Dirigida por el profesor, matrona y especialista en obstetricia y ginecología Cristian Martín Vázquez, la iniciativa aspira a convertirse en un referente en la comarca. «Se trata del primer centro de estas características que pone a la mujer en el centro de los cuidados, por lo que esperamos un importante impacto en la sociedad berciana», ha señalado.

Durante su presentación este jueves, acompañado por el CEO de Raíz 360, Carlos Feijoó, y por Pilar Marqués, Martín Vázquez ha detallado las principales líneas de actuación de esta unidad multidisciplinar. La actividad comenzará el sábado 18 de abril con un taller de masaje infantil orientado a fomentar el vínculo entre madres y bebés a través del tacto.

Entre los servicios que ofrecerá la unidad destacan las clases de entrenamiento adaptado para embarazadas, supervisadas para adecuarse a cada etapa de la gestación y a las características individuales de cada mujer. Asimismo, se desarrollarán charlas y conferencias mensuales sobre lactancia, cuidados y resolución de dudas, además de asesorías individuales personalizadas.