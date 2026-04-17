Un incendio entre Vega de Espinareda y Berlanga reaviva la preocupación en El Bierzo

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

Un incendio forestal se ha declarado este jueves entre los municipios bercianos de Vega de Espinareda y Berlanga del Bierzo, en una jornada marcada por el aumento de las temperaturas y el riesgo de fuegos en la comarca leonesa.

Según la información oficial de la Junta, el fuego se originó poco antes de las dos y media de la tarde por causas que aún se encuentran en investigación y afecta a masa forestal en ambos términos municipales.

El operativo desplegado para su extinción está compuesto por 19 medios, tanto terrestres como aéreos, entre ellos dos autobombas, un bulldozer, seis helicópteros e hidroaviones, tres agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres y dos brigadas ELIF/BRIF.

Este nuevo incendio vuelve a poner el foco sobre una de las zonas más castigadas por este tipo de sucesos en las primeras semanas de calor del año.

En el caso de Vega de Espinareda, ya se han registrado en lo que va de primavera al menos otros dos focos presuntamente intencionados, lo que incrementa la preocupación entre vecinos y autoridades.

Por otra parte, hace apenas dos semanas la localidad de San Martín de Moreda, perteneciente a este mismo municipio, sufrió otro incendio forestal que obligó a movilizar un operativo de características similares hasta lograr su control.