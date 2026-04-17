El talento joven de la moda se da cita en Ponferrada desde hoy y hasta el domingo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El talento joven del sector textil recala desde hoy viernes y hasta el domingo en Ponferrada con la II Semana de la Moda. En pleno centro de la ciudad se ha dado el pistoletazo de salida a este evento, que reúne a jóvenes diseñadores emergentes con propuestas ya consolidadas. Esta apuesta por impulsar el comercio, de la mano del Ayuntamiento de Ponferrada y en colaboración con las asociaciones de comercio, pretende situar a la capital berciana en el epicentro de la moda y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio local.

Esta mañana se celebró una mesa redonda con diseñadores gallegos, presentada por la periodista de La 8 Bierzo, Olaia Rueda, en la que se pusieron en común sus experiencias en las diferentes escuelas de diseño, así como la proyección de sus carreras y su visión del sector. “Queremos contar con ellos para que en futuras ediciones Ponferrada sea un referente en el mundo de la moda”, indicó el concejal de Comercio de Ponferrada, David Pacios. Estos diseñadores muestran sus creaciones en la pasarela de la tarde, instalada en la plaza del Ayuntamiento, con el fin de acercar este evento a toda la ciudadanía. Además, a lo largo de todo el fin de semana, se podrán ver diferentes actividades en de este evento.

La moda no solo estará en la calle este fin de semana en la capital del Bierzo. En colaboración con el evento, la planta baja del Hospital El Bierzo alberga estos días una exposición compuesta por cinco maniquíes. Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el centro sanitario y la Concejalía de Comercio, tiene como objetivo acercar la creatividad y el diseño local de la ‘Ponferrada Fashion Week’ a pacientes, acompañantes y profesionales.

Dos de los vestidos expuestos pertenecen a la diseñadora Silvia Fernández, mientras que los otros tres han sido cedidos por la mercería L’Atelier Vintage. El conjunto se completa con plantas ornamentales de Prado Plant, que aportan un entorno visual más amable y acogedor al espacio expositivo.