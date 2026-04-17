Medallas y jura de nuevos abogados en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La delegación en Ponferrada del Colegio de la Abogacía celebró en el castillo la jura de nuevos colegiados. Son Iván Martínez Alvarez, Roberto Martínez Martínez, Sara Castro Álvarez, Juan Ramón Maiz Armario, Alejandro Cerezales Rodríguez, Sara Geijo Encinas e Inés Gutiérrez Yáñez. La madrina de honor fue Fernanda Álvarez y se impusieron a María Esther Gutiérrez Fernández y Juan Manuel Sánchez González la insignia de oro al mérito colegial por más de 40 años de ejercicio profesional. Isabel Marqués Morales la recibió por su dedicación en la delegación y Yolanda Álvarez la insignia de honor y se presentó al Diputado 6º de la Junta de Gobierno del ICAL, Pablo Soto