Vega abre el bosque laboratorio del Bierzo para estudiar retos en pinares

El Bierzo es referencia sobre biodiversidad y estudio de sus posibilidades forestales. en la producción maderera. Los expertos han puesto el foco en esta comarca y se pondrá en marcha un denominado bosque laboratorio en Vega de Espinareda. Lo último es que expertos, investigadores, técnicos forestales y representantes institucionales de varios puntos de España se darán cita el próximo martes 21 de abril en Vega de Espinareda para participar en la jornada técnica denominada «Planforlab», que abordará aspectos sobre la innovación, sanidad forestal y gestión adaptativa en el territorio. Pretende ser un encuentro clave para abordar los principales retos de los pinares en Castilla y León y en el conjunto de la Península Ibérica.

La jornada reunirá a entidades de referencia del ámbito forestal, científico y administrativo en torno a uno de los ejes más innovadores del proyecto: el bosque laboratorio del Bierzo, un espacio real de experimentación en el que se ensayarán soluciones para mejorar la resiliencia de los montes frente al cambio climático y las amenazas fitosanitarias. Los montes de coníferas de Castilla y León afrontan una situación cada vez más compleja. El incremento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y la expansión de patógenos como el Fusarium circinatum (chancro resinoso del pino), el nematodo del pino o las bandas defoliadoras están comprometiendo la viabilidad de muchas masas forestales. Este contexto se traduce en una mayor mortalidad, pérdidas económicas para los propietarios forestales y una creciente incertidumbre en la gestión. Ante este escenario, la innovación genética y selvícola se posiciona como una herramienta imprescindible.

El proyecto Planforlab (Plan de Bosques Laboratorio para la Innovación y la Resiliencia Forestal) nace precisamente para dar respuesta a estos desafíos. Su objetivo es desarrollar material vegetal mejorado de especies clave como Pinus pinaster, Pinus radiata y Pinus sylvestris, junto con modelos de selvicultura adaptativa que permitan mejorar la resistencia de los pinares frente a plagas, enfermedades y estrés climático.

Una de sus principales innovaciones es el uso de técnicas avanzadas como la embriogénesis somática y el estaquillado, que permiten obtener plantas con mejores características genéticas, mayor supervivencia y mejor crecimiento.

En Castilla y León, el proyecto ha dado un paso decisivo con la puesta en marcha del bosque laboratorio de Vega de Espinareda, dos parcelas para ensayar, en condiciones reales, diferentes materiales genéticos y tratamientos selvícolas. Este modelo permite evaluar sobre el terreno la evolución de las plantas, la incidencia de plagas y enfermedades y la respuesta al clima, generando información clave para mejorar la gestión forestal.

La jornada incluirá, además de las ponencias técnicas, una visita al bosque laboratorio, donde los asistentes podrán conocer el lugar donde se comenzará a plantar y a experimentar, como los siguientes pasos del proyecto. Entre los contenidos destacados figuran el análisis de la situación fitosanitaria de los montes de coníferas en Castilla y León, la presentación del proyecto Planforlab y una mesa redonda sobre retos y oportunidades del sector, que reunirá a expertos de distintos ámbitos. Planforlab es un grupo operativo de la Asociación Europea para la Innovación, enmarcado en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, financiado en un 80% por el Feader y en un 20% por Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto está coordinado por la Asociación Forestal de Galicia. La jornada está dirigida a propietarios forestales, técnicos, gestores, investigadores y público interesado, con inscripción gratuita.

«Planforlab» abordará aspectos sobre la innovación, sanidad forestal y gestión adaptativa en el territorio