El grupo berciano Mazu presenta su nueva propuesta musical sobre la pérdida

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La artista berciana Mazu abre una nueva etapa con su nuevo trabajo «Arena y sal (la balada)», una canción sobre la memoria, la pérdida y el deseo de volver. Así, la formación regresa con un tema íntimo que «transforma el miedo a perder en un refugio compartido, mirando al pasado con cariño y sin oscuridad». Con una energía contagiosa en directo, Mazu reivindica la emoción del pop-rock de siempre desde el sonido de hoy.

Y es que la canción llega con un matiz especial ya desde su propio título, donde el paréntesis forma parte de la decisión estética de transparencia y cercanía que atraviesa este nuevo proyecto. «Arena y sal (la balada)» nace desde un lugar profundamente vulnerable. Se trata de «ese miedo que aparece cuando quieres tanto a alguien que incluso imaginar su ausencia duele» .

El proceso de composición fue «íntimo y honesto» y lo que comenzó siendo una emoción difícil de sostener se transformó al compartirse. «Darle forma en conjunto convirtió la tristeza en compañía. Cuando algo se comparte, pesa un poco menos» asegurán. Además, la producción corrió a cargo de Carlos Hernández (Leiva, Viva Suecia, Carolina Durante).

Mazu es, ante todo, una historia de conexión. Con una formación clásica de voz, guitarra, bajo y batería, el cuarteto berciano bebe de la estética y el espíritu del pop-rock español de los años 2000, actualizando ese legado con una mirada contemporánea cercana al indie-pop. Antes de publicar sus propias canciones, Mazu pasó años construyendo su identidad sobre los escenarios. Más de 200 conciertos interpretando versiones les permitieron descubrir que el directo no es solo tocar, sino crear un espacio compartido con el público.

En 2024 Mazu dio un paso decisivo viajando a Aranda de Duero para grabar su primer EP, «Me intoxiqué», en Neo Music Box, lo que marcaría el punto de partida de una nueva etapa creativa. Desde ese momento, el proyecto comienza a ganar visibilidad dentro de la escena emergente nacional, con hitos como su presencia en la final del concurso de bandas del FIB o el sold out en el madrileño Café La Palma.

Además, su participación confirmada en festivales como Sonorama Ribera 2026 supone un nuevo paso.