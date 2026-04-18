El Consejo Comacal del Bierzo da 93.000 euros a obras de Juntas Vecinales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado la adjudicación del séptimo lote del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025, que contempla una inversión total de 93.918 euros destinada a ocho entidades locales menores de la comarca.

Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional por reforzar la cooperación con las juntas vecinales y garantizar la mejora de infraestructuras básicas en el medio rural.

Esta nueva remesa de subvenciones permitirá acometer actuaciones clave en distintos núcleos poblacionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como a reforzar los servicios públicos y la conservación de espacios comunitarios.

La inversión global estimada de los proyectos asciende a 101.700 euros, lo que pone de manifiesto el esfuerzo conjunto por dinamizar y modernizar los pueblos del Bierzo.

Entre las actuaciones previstas, destaca la pavimentación del camino de San Martín en Canedo, así como la renovación del pavimento del área recreativa en Finolledo.

En La Espina de Tremor se llevará a cabo la instalación de una pérgola para mejorar el uso de los espacios públicos, mientras que en Onamio se procederá a la adecuación de una fuente pública y a la instalación de un sistema de cloración en el depósito de agua.

Asimismo, Anllarinos del Sil se beneficiará de mejoras en su depósito de agua potable; en Columbrianos se ampliará la caseta y se realizarán trabajos de carpintería metálica en el edificio de usos múltiples; en Torre del Bierzo se acometerá la demolición y construcción de una nueva cubierta en la Casa del Pueblo; y, finalmente, en Veguellina se rehabilitará el edificio de las antiguas escuelas, contribuyendo a la recuperación del patrimonio local. Además, este tipo de actuaciones refuerzan el papel fundamental de las juntas vecinales en la gestión y conservación de los servicios básicos del medio rural, permitiendo dar respuesta a necesidades concretas de cada localidad. El Plan de Juntas Vecinales se consolida así como una herramienta clave para fijar población, impulsar el desarrollo local.



