Las obras de construcción del Aula Arqueológica de Las Médulas concluirán después del verano

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las obras de construcción de la nueva Aula Arqueológica de Las Médulas, en la provincia de León, avanzan “a buen ritmo” y conforme a los plazos previstos, con la ejecución de la cimentación, por lo que se prevé su finalización para finales del verano.

Así lo trasladó el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, que visitó recientemente los trabajos con motivo de la celebración esta semana en la Casa del Parque de Las Médulas, en Carucedo, la celebración del X Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial.

La Orden de 28 de agosto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró la emergencia de las actuaciones en el Mirador de Orellán y en el Aula Arqueológica de Las Médulas, como el primer paso para iniciar la ejecución de dichas obras que acomete Somacyl.

A mediados de septiembre se inició el derribo y desescombro de los restos que habían quedado del Aula Arqueológica tras el incendio del pasado verano y a principios de octubre se autorizó el proyecto básico de construcción del nuevo edificio, cuyas obras avanzan conforme a los plazos previstos, con la ejecución de la cimentación, y su finalización se prevé a finales del verano.

La inversión total asciende a los dos millones de euros, a los que se suman 500.000 euros que fueron concedidos a la Fundación Las Médulas, Paisaje y Patrimonio para el desarrollo del proyecto expositivo y la dotación de equipamiento del Aula, así como para el diseño y coordinación de actuaciones para la recuperación de Las Médulas. Ello, sumado a las actuaciones ya terminadas en el Mirador de Orellán, suma una inversión total de 3,1 millones.

Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León reafirma su “firme compromiso” con la protección, conservación y puesta en valor del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, un enclave que “constituye un referente internacional por su singularidad histórica y paisajística”, por lo que “merece toda dedicación para garantizar su preservación para las generaciones presentes y futuras”.