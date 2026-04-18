La plaza de la Encina de Ponferrada cita a los lectores hasta el 26 de abril

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Grandes clásicos, novedades, novela negra, grandes dramas, humor, aventuras, cuentos y mucho más se dan cita desde hoy y hasta el 26 de abril en la Feria del Libro de Ponferrada, que en su edición número 29 ha estrenado nueva ubicación: la plaza de la Encina. Ocho librerías han sacado sus historias a la calle y ofrecen descuentos del 10 % en las compras, además de la posibilidad de participar en el sorteo de una cesta de libros y una rosa el día 23 de abril, como ya es tradición. Esta mañana, Tito Gago, de OncoBierzo, fue el encargado de abrir este evento cultural en la capital de la comarca y, además, presentar su libro «Donde rompen las mareas», cuya recaudación es para la plataforma por la defensa de la mejora sanitaria. Gago también mostró su satisfacción por la repercusión que está teniendo la publicación que "ni me lo creo».

Por su parte, Carlos Cortina, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, destacó que es un evento consolidado para «hacer acopio de esa lectura que van a disfrutar a lo largo de todo el año». También animó a toda la ciudadanía a participar en el corazón del casco antiguo de esta «magnífica feria». Recordó, además, la sinergia de la celebración de dos grandes eventos este fin de semana en Ponferrada, como son la II Semana de la Moda y la Feria del Libro, a lo que se añade el sector hostelero de esta zona. «Animar a la lectura, que nos hace crecer a todos en lo personal y tener nuestras propias ideas, además de pasar momentos muy felices con estos magníficos libros», añadió.

Marta Quiñones, presidenta de la asociación, mostró su satisfacción por la nueva ubicación, que «marida» bien con la hostelería, por lo que auguró que la feria será «espectacular», a lo que se suma el buen clima. En definitiva «que la gente lea, que compre libros y que Ponferrada sea un lugar de cultura».

Además, la Banda de Música Ciudad de Ponferrada puso la música a esta feria que, entre otros objetivos, persigue revitalizar el sector.

Y es que, como parafraseando a Mafalda: «Lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer lo que te digan».

El buen tiempo animó la afluencia de públicoL. DE LA MATA

Autoridades visitan la FeriaL. DE LA MATA