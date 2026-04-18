El comercio local se sube a la pasarela de la II Semana de la Moda de Ponferrada

La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada se convirtió, una tarde más, en una pasarela de moda. En la segunda jornada de la II Semana de la Moda se dieron cita las propuestas del comercio local. Así con gran éxito de público, este evento pretende situar a la capital berciana en el epicentro de la moda y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio local.

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