Aumentan un 16% las reacciones alérgicas en una primavera intensa

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La llegada de la primavera viene acompañada de diversas patologías que afectan a toda la población, independientemente de la edad. En este contexto, la actual campaña de alergias está resultando más intensa de lo habitual. Según ha explicado Beatriz Fernández, jefa del Servicio de Alergología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), las reacciones alérgicas han aumentado aproximadamente un 16% con respecto al año pasado, lo que confirma una tendencia al alza que preocupa a los especialistas.

Este incremento está estrechamente relacionado con las condiciones meteorológicas registradas en los primeros meses del año. Las abundantes lluvias, seguidas de un notable aumento de las temperaturas, han generado un entorno especialmente favorable para la proliferación de polen. Como consecuencia, en algunas zonas se han alcanzado niveles que oscilan entre los 1.000 y los 36.000 granos por metro cúbico, cifras elevadas con un alto potencial alergénico.

Aunque las precipitaciones iniciales contribuyeron en ciertos momentos a reducir la concentración de polen, los expertos coinciden en que el balance final ha sido negativo para las personas alérgicas. Además, factores como la contaminación ambiental y el cambio climático están adquiriendo un papel cada vez más relevante. Según Fernández, estos elementos están alterando el patrón tradicional de las alergias al polen, provocando síntomas más prolongados, intensos y, en algunos casos, fuera de las épocas habituales.

En cuanto a la sintomatología, los pacientes presentan cuadros más persistentes. Entre los síntomas más comunes se encuentran el picor ocular, el lagrimeo, la irritación de ojos y nariz, los estornudos frecuentes, la congestión nasal y la rinitis. En los casos más graves, también pueden aparecer dificultades respiratorias, lo que afecta significativamente a la calidad de vida.

Los especialistas recomiendan extremar las precauciones durante estos meses. Entre las principales medidas preventivas destacan mantener las ventanas cerradas durante la noche para evitar la entrada de polen en el hogar y reducir la práctica de ejercicio al aire libre en las horas de mayor concentración, especialmente a primera hora de la mañana y al atardecer. Asimismo, se aconseja revisar y cambiar con frecuencia los filtros de los sistemas de aire acondicionado, evitar tender la ropa en el exterior —ya que puede acumular polen— y no consumir fruta directamente del árbol sin lavarla previamente.

El uso de gafas de sol también puede ayudar a proteger los ojos del contacto directo con el polen, reduciendo el picor y el lagrimeo. Además, se recomienda mantener una adecuada higiene personal, como lavarse la cara y las manos con frecuencia y cambiarse de ropa al llegar a casa.

Por último, Fernández insiste en la importancia de evitar la automedicación: «Es fundamental que las personas con síntomas acudan a un especialista para confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento más adecuado». Un abordaje médico correcto no solo mejora los síntomas, sino que también puede prevenir complicaciones a largo plazo.

Los expertos coinciden en que, ante el avance del cambio climático y la contaminación, es probable que este tipo de primaveras intensas sean cada vez más frecuentes, lo que hace necesario reforzar tanto la prevención.