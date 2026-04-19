Los productos del Bierzo maridan con la II Semana de la Moda de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La II Semana de la Moda de Ponferrada es también una apuesta por la gastronomía de la comarca. Así, en el marco de este evento, que organiza el Ayuntamiento de Ponferrada en colaboración con las asociaciones de comerciantes, se ha celebrado esta mañana la actividad «Tejiendo Bierzo: moda, sabor y comarca», con showcooking de productos locales, cata gratuita y música en directo del grupo berciano Mazu and the Rockens.

El concejal de Comercio, David Pacios, avanzó que ha sido un éxito y puso en valor el comercio local, el talento y la creatividad, a lo que se suma también la gastronomía con esta actividad. Asimismo, consideró una elección acertada el lugar en el que se celebran los desfiles, la plaza del Ayuntamiento, para acercar la moda a la ciudadanía. El edil indicó que ya podrán desde el lunes mismo empezar a trabajar en la tercera edición de este evento, que pone a Ponferrada en el epicentro de la moda.

Esta mañana, los ponferradinos han podido degustar suculentos pinchos como el tartar de botillo del Bierzo con pera conferencia y cebolla morada, además de un chutney de cereza, foie y un picado de pistacho, todo ello maridado con Mencía y Godello.