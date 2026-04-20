Camponaraya estrena fachada y reduce el consumo energético un 75%

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Camponaraya luce una nueva imagen exterior tras la renovación de su edificio administrativo. Se trata de una fachada ventilada de vidrio que no solo moderniza su apariencia, sino que también mejora de forma notable la eficiencia energética de este inmueble municipal, con un ahorro estimado del 75%.

Según explica el alcalde de Camponaraya, Eduardo de Morán, esta actuación supone «un ahorro importante, ya que cada vez asumimos más responsabilidades y servicios con la misma financiación, por lo que debemos optimizar el gasto energético; además, mejora la comodidad de las personas que trabajan en el edificio —una decena—».

El proyecto de rehabilitación de la envolvente mediante un muro cortina dinámico ha tenido un coste de 523.000 euros, de los cuales 425.000 han sido financiados a través del Programa de Rehabilitación Energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

El socialista Eduardo Morán junto a la fachada de la Casa ConsistorialL. DE LA MATA

El edificio, construido en los años setenta, ofrece ahora una imagen completamente renovada gracias al uso del vidrio. Hasta el momento, únicamente se habían realizado actuaciones en el interior, por lo que esta intervención supone una transformación integral del exterior.

La obra, con una duración aproximada de cinco meses, se ha completado con la sustitución de la caldera de gas por un sistema de aerotermia, regulada por control remoto, y el cambio de luminarias fluorescentes por tecnología LED. Por ello, estas mejoras permiten que el edificio pase de una calificación energética E a una A.

Además, se ha buscado mantener el color original en la fachada principal, con el objetivo de conservar la identidad visual del edificio y respetar su imagen anterior, indica Eduardo Morán.

En definitiva, en el edificio se ha logrado el aislamiento térmico, reducción del consumo energético y modernización estética.