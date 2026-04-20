La reserva de Caza de Ancares subastó un rebeco por 3.951 euros

Un momento de la subasta de caza en Vega de Espinareda.M. Macías

Publicado por M. Macías Vega De Espinareda Creado: Actualizado:

La Reserva Regional de Caza de Ancares celebró este fin de semana en la Casa de la Cultura de Vega de Espinareda el acto de subasta de los permisos de caza para la próxima temporada. Había numeroso público presente, pero mucho más a través de Internet.

De toda la subasta destacó especialmente el precio de puja final para poder cazar un rebeco Tipo A, por el que se pagó 3.951 euros o por ejemplo, el siguiente precio, que fue de 3.066 euros por el permiso para cazar un macho montés Tipo B.

Le sigue en esta lista un rebeco Tipo B que fue subastado en 2.411 euros. Además, una hembra de rebeco salió en la puja del premiso por 1.235 euros. Y un ciervo Tipo B salió en la puja por un valor de 1.350 euros.

Además, en la misma subasta destacó igualmente un macho montés Tipo B en 3.066 euros.

Una cabra montesa con la iniciales CI salió subastada por 1.900 euros y hubo otros sorteos de cabras montesas con un precio de 650 euros,

En la suma total de la subasta se produjo una recaudación de 73.367 euros. De las 44 plazas para cazar se adjudicaron finalmente 43, pasando una al cuartel de caza.

Los cuarteles de caza de este año fueron Guímara, Tedejo, Villar de Acero y Balouta. El jurado encargado de la subasta deseó a todos los participantes suerte en la cacería y animó igualmente a todos los participantes a repetir en la subasta que se desarrollará en la próxima edición anual del 2027.

Este año, en comparación con la subasta del año pasado en Peranzanes, bajó un poco el permiso de caza concedidos y también la recaudación final obtenida con las subastas de las piezas.