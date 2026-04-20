Carracedelo abre plazo para el concurso de pintura

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Escuela de Paisaje «José Carralero» mantiene abierta la inscripción para participar en la IX edición del Concurso de Pintura de Paisaje, que se celebra del 29 de junio al 19 de julio en Carracedelo. Organizado por el Ayuntamiento de Carracedelo, cuenta además con un premio dotado con 400 euros y la cesión de la obra a dicho consistorio.

El curso, que dirige la pintora y profesora titular de universidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Macarena Ruiz, está dedicado a la práctica de la pintura de paisaje en este entorno privilegiado.

Se trata de un espacio rodeado de naturaleza y patrimonio, como el emblemático Monasterio de Santa María de Carracedo, donde se realizan además diferentes conferencias en el marco de este curso. Una cita estival que suele contar con la prensencia de una veintena de alumnos.

Todas las personas interesadas pueden completar la inscripción antes del viernes 24 de abril en la web: www.escueladepaisaje.com