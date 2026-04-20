La II Semana de la Moda supera todas las expectativas con más de 20.000 personas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La II Semana de la Moda de Ponferrada ha cerrado sus tres jornadas, celebradas los días 17, 18 y 19 de abril, con la Plaza del Ayuntamiento con gran éxito. De hecho, los sensores de la plaza del, que registran el paso de personas con el móvil y el wifi activado, contabilizaron 6.898 personas el día 17 y unas 7.947 el día 18. Con los datos del domingo aún pendientes de cierre, es fácil estimar que más de 20.000 personas pasaron por la plaza a lo largo de las tres jornadas.

Por su parte, el concejal de Comercio, David Pacios, destaca el este gran evento con una valoración es muy positiva. "Si algo ha quedado claro en estos días es la importancia de apoyar a nuestro comercio local y a un sector durante mucho tiempo olvidado como es la moda y el textil".

A jucio de Pacios, "la ciudad lleva una larga década en la que población, comercio y empleo descendían, y esos números están cambiando de signo y esta Semana de la Moda es parte de ese proceso". En este sentido, puso en valor el trabajo coordinado no solo desde las distintas áreas del Ayuntamiento sino también con el importante papel que tiene la colaboración con las asociaciones de comercio que están realizando un esfuerzo muy importante, desarrollando el sector y apoyando iniciativas como esta.

"En Ponferrada tenemos talento, tenemos personas emprendedoras, creativas y que se esfuerzan cada día por sacar adelante sus proyectos", señaló David Pacios, quien apuntó además que el evento ha servido para "posicionar a Ponferrada y el Bierzo en el panorama autonómico y nacional".

La semana cerró ayer con un acto de clausura en el que David Pacios adelantó que el Ayuntamiento ya trabaja en una tercera edición. "Es un evento que ya va a quedar fijado en nuestro calendario y en el de toda la ciudad y todo el Bierzo", añadió.

Primer desfile de la Semana de la ModaL. DE LA MATA

Segundo desfile de la Semana de la ModaL. DE LA MATA