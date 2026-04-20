Celtas Cortos actuará en Ponferrada el 20 de junio con «40 años contando cuentos»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Celtas Cortos ha incluido a Ponferrada en su gira «40 años contando cuentos». La emblemática banda se subirá al Auditorio Municipal de la capital berciana el próximo sábado 20 de junio. Con esta gira conmemorativa, Celtas Cortos celebra cuatro décadas de trayectoria musical, reivindicando su lugar como una de las formaciones más influyentes del panorama nacional.

El espectáculo propone un viaje sonoro por canciones que han marcado a varias generaciones y que permanecen vivas en el imaginario colectivo de la música en español.

La cita en Ponferrada se presenta como un concierto único, concebido como un homenaje a su público y en el que contará con la participación especial del grupo ponferradino Rapabestas.

Con una cuidada escenografía y una potente puesta en escena, la formación vallisoletana ofrecerá un directo cargado de emoción y energía. Sobre el escenario estarán Jesús Cifuentes (voz y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle), acompañados por una sólida banda que refuerza sus actuaciones.