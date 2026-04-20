El Ayuntamiento de Ponferrada traza su Plan municipal de Prevención y Extinción de Incendios 2026

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada presentó ayer su Plan de Prevención y Extinción de Incendios 2026, en el que se hace especial hincapié en la prevención y en el que se ha tenido en cuenta «lo aprendido en los años previos y particularmente en los incendios de sexta generación del agosto pasado», según explicó el alcalde, Marco Morala.

Se trata de un documento transversal que coordina diversas áreas municipales para mitigar los riesgos durante la temporada estival. «Es una de las principales prioridades este año, no sólo la extinción, sino en la medida de lo posible la prevención, a la que hemos dedicado importantes esfuerzos en estos meses, y también la mitigación de los efectos», puntualizó Morala. Esta planificación estratégica tiene como hito la toma en consideración del Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios Forestales en el plenario. Se impulsará una nueva ordenanza municipal de limpieza de solares y parcelas, cuyo borrador se redactará entre abril y mayo de 2026 para regular el mantenimiento de terrenos en todo el término municipal. Para reforzar esta medida, la Alcaldía ha emitido un bando recordando la obligación legal de los propietarios de conservar sus fincas limpias, mientras que la Policía Municipal realizará inspecciones específicas durante el primer trimestre para identificar posibles riesgos. La ejecución técnica del plan destaca por un ambicioso calendario de intervenciones directas sobre el territorio.

El Servicio de Ingeniería y Medio Rural llevará a cabo un programa de desbroce de caminos entre junio y octubre en localidades como San Cristóbal de Valdueza, Valdefrancos, Bouzas y San Lorenzo, utilizando maquinaria especializada. Complementariamente, desde la concejalía de Medio Ambiente, el Plan Montel se centrará en la limpieza preventiva de la interfaz urbano-forestal y el mantenimiento de pistas forestales hasta febrero de 2027. Por su parte, el Servicio de Parques y Jardines actuará de forma escalonada en pedanías y barrios urbanos, cubriendo zonas desde Santo Tomás de las Ollas en junio hasta Villar de los Barrios en septiembre. Para fortalecer la capacidad de respuesta, el Ayuntamiento ha autorizado una inversión destinada a la adquisición de material de protección contra incendios, que incluye mangueras, lanzas, mochilas extintoras y batefuegos para las entidades locales menores.

Esta dotación técnica se complementará con una campaña de formación y charlas preventivas organizadas por el jefe del S.P.E.I.S. y la Policía Municipal durante los meses de mayo y junio. Finalmente, el plan contempla la mejora de infraestructuras críticas, como las obras en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de San Clemente y Santa Lucía.