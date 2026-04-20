La Miño-Sil licita en otoño en 9 M€ las carencias de la Edar de Villadepalos

Habrá solución para el problema de las filtraciones y vertidos de aguas pluviales a la red general de la depuradora de Villadepalos con obras millonarias de calado. Y también habrá solución al problema de la conexión del agua del Canal Bajo y el Alto, con la garantía prioritaria de que los regantes tendrán el agua en la inminente campaña de riego. El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, adelantaba este lunes en Camponaraya, en presencia de su alcalde, Eduardo Morán; de la regidora de Cacabelos, Irene González, y del subdegelado del Gobierno, Héctor Alaiz, que hacia finales del verano (septiembre u octubre) saldrá a licitación la obra para acabar con las filtraciones y el exceso de aguas limpias que superan la capacidad de depuración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Villadepalos (Carracedelo) por importe de 9,2 millones de euros.

Quiroga comprobó sobre el terreno el inicio de las obras de urgencia que se están desarrollando en seis colectores de los municipios de Camponaraya, Ponferrada y Cacabelos, que fueron dañados por las intensas lluvias del pasado invierno. En ests caso, las obras ya en marcha ascienden a 896.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses, aunque podrían adelantarse los trabajos.

El presidente de la CHMS dijo que se actuará en tres puntos de Camponaraya, dos de Ponferrada y uno de Cacabelos, en 850 metros de nuevos colectores. «Hay otras intervenciones, como el convenio de 750.000 euros en el arroyo Vega de Rey, conocido aquí como de los Cucos, también para sacar aguas limpias de los colectores», explicaba. Con ello se completa el círculo de mejoras para la de la depuradora de Villadepalo. «Es una obra gigante, muy demandada en el Bierzo Bajo para sacar las aguas limpias de los colectores, renovarlos, así como toda la infraestructura, para el buen funcionamiento de los servicios y la depuradora de Villadepalos», explicaba Quiroga.

La alcaldesa de Cacabelos, Irene González, y el de Camponaraya, Eduardo Morán, agradecían a la Confederación la rapidez para acometer estas obras. Morán indicó que en su municipio «es donde hay más incidentes con esta tubería, que transporta mucha agua porque tiene entrada de aguas limpias. Ahora sale agua sucia a la superficie y por estas roturas puede entrar grava, por lo que es importante intervenir», explicaba.

Por otra parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil también fue preguntado por los periodistas sobre el probloema existente entre el Canal Alto y el Bajo para la conexión de la tubería general en la modernización del regadío del Bierzo. Quiroga ha advertido este lunes de que no aceptará «chantajes» en el proceso de modernización de los regadíos del Bierzo Bajo, con conflictos entre comunidades de regantes por los costes de conexión, según ha advertido su presidente, José Antonio Quiroga, durante una visita a las obras de emergencia en el sistema de saneamiento de la comarca.

Quiroga ha remarcado que la modernización de los regadíos debe desarrollarse con normalidad institucional y sin presiones entre partes, en referencia al rechazo de los regantes del Bierzo Bajo a pagar los 800.000 euros (sólo están dispuestos a pagar la mitad) que supone conectar el enganche de las aguas con el Alto Bierzo. «Con el agua no se juega», ha aseverado, antes de subrayar que no permitirá situaciones de bloqueo o presión por parte de ningún colectivo, en referencia al desacuerdo económico entre el Canal Bajo y el Canal Alto por los costes de conexión. También ha indicado que continúan las conversaciones para resolver otras actuaciones pendientes en el Canal Bajo y en la recogida de aguas pluviales en la localidad ponferradina de Columbrianos, aunque no ha concretado la financiación definitiva.

La alcaldesa de Cacabelos, Irene González, y el de Camponaraya, Eduardo Morán, agradecían a la Confederación la rapidez para hacer las obras