La Junta reconoce y premia a la empresa Stacbond su compromiso medioambiental

La Junta de Castilla y León ha reconocido el compromiso ambiental de la empresa beriana Stacbond durante la jornada «Sostenibilidad en Empresas», organizada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Stacbond recibe esta distinción tras haber obtenido dicha autorización en 2025, «reforzando su posicionamiento como empresa comprometida con un modelo industrial sostenible», según indican en una nota. «Stacbond se consolida como un referente en el sector de los paneles composite de aluminio gracias a una estrategia centrada en la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia de los recursos», señalan. Entre sus principales iniciativas destaca su planta de reciclaje de panel, que permite recuperar y reutilizar materiales procedentes tanto del proceso productivo como de retales de obra. Este sistema refuerza su apuesta por la economía circular y la reducción de residuos a lo largo de toda la cadena de valor.

Recientemente, Stacbond ha lanzado Stacbond Ecogreen, reforzando su apuesta por soluciones de bajo impacto ambiental. Se trata de uno de los paneles composite de aluminio con la menor huella de carbono del mercado, con un valor de 9,8 kg CO2 eq/m² certificado mediante su Declaración Ambiental de Producto (EPD), posicionándose como una solución clave para proyectos arquitectónicos sostenibles y alineada con las exigencias actuales de descarbonización del sector.

La compañía cuenta con certificaciones como la ISO 14001 y el sello Zero Waste, que avalan su sistema de gestión ambiental y su compromiso con la minimización y valorización de residuos.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad, STACBOND dispone de Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) para todos sus productos, lo que garantiza una evaluación transparente y verificada de su impacto ambiental.

Además, la compañía ha desarrollado el inventario completo del ciclo de vida de sus productos, lo que le permite analizar y optimizar el impacto ambiental desde la obtención de materias primas hasta el final de su vida útil, reafirmando su compromiso de sostenibilidad de principio a fin.