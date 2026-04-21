La Gasbi celebra vez sesiones generales de Enfermería abiertas a todo el colectivo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha celebrado por primera vez sesiones generales de Enfermería en su salón de actos, una iniciativa impulsada por la dirección del hospital con el objetivo de favorecer la divulgación científica, mejorar la comunicación interna y reforzar la cohesión entre los distintos profesionales. Estas sesiones generales nacen con la finalidad de hacer llegar a todo el personal contenidos de interés común y promover el conocimiento compartido entre unidades y categorías profesionales.

A través de este formato, numerosas unidades tienen la oportunidad de dar a conocer sus trabajos, experiencias y formas de hacer, fomentando la comprensión del «por qué» de muchos procesos asistenciales y contribuyendo así a mejorar la comunicación, la empatía y el trabajo colaborativo. Hasta ahora, muchas unidades del hospital han desarrollado actividades formativas mediante sesiones clínicas, tradicionalmente centradas en contenidos muy específicos y de gran valor, pero habitualmente circunscritas al ámbito de cada servicio.

Con la puesta en marcha de estas sesiones generales se abre un nuevo espacio para dar difusión a ese conocimiento a todo el colectivo dependiente de Enfermería, favoreciendo una visión más global e integradora de la práctica asistencial.

El ciclo de sesiones se ha programado con periodicidad semanal, todos los jueves, en el salón de actos del Hospital El Bierzo. Además, se ofrece la posibilidad de asistencia tanto presencial como telemática, lo que facilita la participación de todos los profesionales, independientemente de su turno o ubicación.

A lo largo de este año, todas las unidades tendrán la oportunidad de participar como ponentes en estas sesiones, que contarán con presentaciones realizadas por todas las categorías: enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), técnicos superiores en imagen para el diagnóstico (TSID), técnicos superiores en anatomía patológica, técnicos superiores en diagnóstico clínico, técnicos en farmacia, técnicos en dietética y además de Enfermeras Internas Residentes (EIR).