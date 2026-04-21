Julio Arias: «La burocracia hizo que se perdiera una playa fluvial en Castroquilame»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El popular Julio Arias fue ayer el protagonista del programa La Tertulia de La 8 Bierzo que presenta el jefe de informativos, Manuel Dominguez. En esta cita semanal, el alcalde de Puente de Domingo Flórez, se sometió a las preguntas del delegado de Diario de León en Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Proyectos

Perdidos. «Es una vergüenza que no te den una solución», así se manifestó sobre el proyecto de recuperar la plaza de Castroquilame con una playa fluvial que han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y de la que no han obtenido respuesta. Esta propuesta, valorada en unos 190.000 euros, se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, por lo que ahora tendrán que buscar otro proyecto.

Turismo dinamizador

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. «Tiene que estar terminado el 30 de septiembre. Es un esfuerzo de trabajo importante, pero hay que hacerlo bien. Es un gran soporte y tenemos que llegar», remarcó. Además, recordó las diferentes acciones que se han llevado a cabo con los 2,9 millones de euros. Avanzó que, dentro de este plan, «se comenzará hoy con el destierre para el parking de autocaravanas, que es un servicio con gran demanda». En este proyecto se inclutye también el desarrollo de una página web o rutas en bicicleta por loa canales romanos.

Gestión de las Médulas

Solución a las voces discordantes. «Ahora mismo hay diálogo con Borrenes para encontrar una solución. Mi intención es que alguien se encargue de la gestión; si la Fundación asume esa responsabilidad, por mi parte estaré encantado. Lo que quiero es que la gente visite mi pueblo. Es necesario seguir dialogando con el Ayuntamiento de Borrenes», subrayó, destacando además la labor del consejero de Cultura y Turismo y del director de Patrimonio para «alcanzar un acuerdo que beneficie a todos, especialmente a Borrenes».

Infraestructuras

La A-76. «Si no lo veo, no lo creo», así se refirió Julio Arias a la futura autovía que unirá Ponferrada con Orense. También señaló que hay que prestar atención a las carreteras de otras instituciones.

«Hay voluntad y buenas palabras que se quedan en proyectos de carreteras», afirmó, y puso como ejemplo la carretera de San Pedro, que necesita «una reparación urgente».

Desarrollo y crecimiento

Aumento poblacional. «Hemos solicitado vivienda de protección oficial porque hay mucha demanda», remarcó, y explicó que desde el consistorio trabajan en un plan urbanístico que «es necesario».

También recordó que en Puente «siempre hay demanda de mano de obra», ya que «más del 80% trabajan directamente en la pizarra. «La gente que viene al pueblo a vivir es una riqueza», añadió, y enumeró los diferentes servicios que pueden encontrar.

Servicios esenciales

Centro de salud. «Pronto daremos una buena noticia del centro de salud, ya que será reconocido por su trabajo y dedicación», indicó con orgullo y puso en valor el espacio que se ha habilitado para ofrecer servicio las 24 horas de ambulancias.

Camino de invierno

Apuesta turística. «Hemos abierto un albergue porque no había iniciativa privada, a pesar de que existe demanda. Muchos peregrinos buscan el Camino de Invierno y evitan el Camino Francés debido a la masificación. Además, mucha gente planifica el Camino en función de su capacidad», indicó sobre este servicio, que se ha hecho realidad gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Incendios

Verano 2025. «Nos afectaron dos veces en los últimos cuatro años. El de este verano no esperábamos que fuera con tanta virulencia y hemos aprendido más bien poco. Ha cambiado mucho el funcionamiento de los montes; antes estaban labrados y eso ha ido desapareciendo. El monte va a seguir ardiendo; lo que no podemos consentir es que haya pérdidas y tenemos que estar prevenidos para lo que pueda venir este verano porque, desgraciadamente, queda mucho por arder, ya que no hay grandes gestiones hechas», remarcó. Y recordó el Plan Montel que, a su juicio, «no abarca todo». Insiste también en que hay muchas fincas particulares que están abandonadas y «habría que articular algo para poder entrar ahí».

Captación de agua y depuradora

Servicios necesarios. «Se realizó algún cambio en el proyecto inicial, pero estará terminado antes de finales de año», precisó sobre la nueva depuradora. En cuanto a la nueva captación, «a finales de primavera o en verano estará ejecutada la obra».

Tendría preferencia la de Llamas, con «agua de muy buena calidad», y sería una captación adicional para evitar que se deje sin suministro. Cabe recordar que la captación fue afectada por el incendio de Llamas aquel fatídico 8 de agosto que comenzó.