El gerente de la Gasbi en la visita al centroL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro de Atención a Drogodependientes (CAD) del Consejo Comarcal del Bierzo atendió a un total de 390 personas durante el año 2025. Así se puso de manifiesto tras la visita del gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), Juan Ortiz de Saracho, a estas instalaciones, ubicacadas en Ponferrada, acompañado del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo.

De las personas atendidas procedentes del Bierzo y Laciana, 282 son hombres y 108 mujeres. En el centro se ofrece un tratamiento integral, tanto terapéutico como social, dirigido a personas que, en muchos casos, presentan importantes dificultades personales y sociales.

Por su parte, Ortiz de Saracho destacó que este centro es un ejemplo de colaboración multidisciplinar, con una “relación muy directa” entre profesionales para ofrecer la atención que los pacientes merecen. En este sentido, señaló que los residentes de enfermería familiar también desarrollan parte de su formación en estas instalaciones.

En cuanto al perfil de los usuarios, la coordinadora del CAD, Sonia Ribada, explicó que existe una tendencia al consumo de cocaína entre los hombres, mientras que en las mujeres predomina el consumo de alcohol. La edad media de los pacientes se sitúa entre los 30 y 35 años.

Asimismo, el centro atiende a personas con patología dual —aquella que combina enfermedad mental y drogodependencia—, que representan aproximadamente el 70% de los casos, lo que hace que su tratamiento sea más complejo. También se atiende a pacientes de todas las edades, incluidos algunos que continúan en tratamiento por adicciones como la heroína, cuyo consumo es actualmente residual.

El Centro de Atención a Drogodependientes fue creado en 1997. Además del servicio asistencial, cuenta con autorización para la distribución de opiáceos con fines terapéuticos. Desde 2014 participa en la formación de enfermeros residentes y, desde 2017, mantiene un convenio con Gasbi para la formación de enfermeros de salud mental y psicólogos clínicos.

El equipo del centro está compuesto por una médica, dos psicólogas, dos enfermeras, una trabajadora social y una auxiliar administrativa.

Además, el CAD colabora con la Administración de Justicia, habiendo realizado 127 informes, así como otros 65 a petición de instituciones como la Seguridad Social.

Este centro recibe una financiación de la Junta de Castilla y León de 298.000 euros, mientras que sus gastos anuales ascienden a 380.000 euros, por lo que desde el ConsejoComarcal del Bierzo se reclama que este servicio sea financiado al 100%.