Asprona Bierzo lleva el Camino de Santiago a su lectura inclusiva en la Feria del Libro

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Asprona Bierzo vuelve por tercer año consecutivo a la Feria del Libro de Ponferrada con su propuesta Lectura Inclusiva: uniendo voces en la Feria del Libro de Ponferrada, que tendrá lugar este miércoles 22 de abril, a partir de las 11.30 horas en la Plaza de la Encina. La iniciativa propone en esta ocasión la lectura colaborativa de la obra El misterio del Camino de Santiago, de Fernando Morillo, escrita en formato de lectura fácil.

A lo largo de aproximadamente una hora, los 29 capítulos del libro serán leídos en voz alta de forma encadenada por una veintena de lectores: usuarios de distintos centros de Asprona Bierzo, alumnos del colegio Campo de la Cruz y un nutrido grupo de personalidades de la capital berciana y la comarca.

Entre los participantes confirmados figuran Alexandra Rivas, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada; Eva González, concejala de Juventud; Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo; Jesús Álvarez Courel, director de la Biblioteca Municipal de Ponferrada; Miguel Varela, director del Teatro Bergidum; Marta Quiñones, presidenta de la Asociación de Libreros de Ponferrada; Mar Palacio, de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Bercianos; Santiago Asenjo, presidente de A Plena Cultura; y Carmen Lence, profesora de Botánica del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, entre otros.

La lectura arrancará con la voz de Bea Robles, representante de Asprona Bierzo en el Foro de Personas con Discapacidad Intelectual de Plena Inclusión Castilla y León. "Para nosotros, estar en la Feria del Libro un año más es mucho más que una actividad. Es reivindicar y, al mismo tiempo, mostrar que la cultura puede y debe ser de todas las personas”, señala el director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrio.

La obra elegida este año no es casual. El Camino de Santiago, como metáfora del proceso vital en el que cada persona avanza a su propio ritmo y con sus propios apoyos, conecta de manera directa con la misión y los valores de Asprona Bierzo: acompañar a las personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de sus proyectos de vida y promover su inclusión plena en la comunidad.

Además de la lectura, los asistentes recibirán marcapáginas artesanales elaborados por personas con discapacidad intelectual en los centros de Asprona Bierzo, un detalle que pone en valor el talento y las capacidades de sus usuarios y que se ha convertido también en uno de los símbolos de esta actividad.

Con esta propuesta, Asprona Bierzo reafirma su apuesta por la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil como herramientas esenciales para garantizar el acceso a la cultura y la información a todas las personas, independientemente de sus capacidades. Una apuesta que, año tras año, demuestra que la literatura es, ante todo, un espacio de encuentro.