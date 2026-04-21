Oposición vecinal a un parque eólico en Langre: "Ni por todo el oro del mundo"
Los vecinos rechazan un proyecto con inversión extranjera que promueve la implantación de once aerogeneradores en los montes de este pueblo de Berlanga del Bierzo
Los vecinos de Langre (Berlanga del Bierzo) tampoco quieren "sacrificar" su monte en pro de un proyecto eólico promovido por un fondo de inversión neozelandés y la multinacional Galileo Green Energy. "Ni por todo el oro del mundo", aseguran; aunque no es oro lo que les ofrecen. El promotor plantea la instalación de once aerogeneradores con -explican- una compensación anual de 55.000 euros para la Junta Vecinal y "otras compensaciones sin concreción definitiva". "El cien por cien de los beneficios industriales volarán directamente a las sedes financieras en Nueva Zelanda", critican.
En una asamblea vecinal celebrada en los últimos días, el pueblo decidió "priorizar la integridad de su territorio frente a una oferta económica" que tildan de "espejismo financiero". Los vecinos agrupados votaron no "de forma unánime y rotunda", sabedores de que "el pueblo no recibirá valor añadido ni empleo real, asumiendo todos los costes ambientales mientras el capital huye de la comarca".
El rechazo de Langre a este proyecto eólico se apoya en varias cuestiones, incluida la sanitaria, por la cercanía de los aerogeneradores y, desde luego, la ambiental. Consideran ese parque una "sentencia a la tierra y al paisaje". También apuntan la devaluación de su patrimonio. "Es como una traición a nuestros padres y antepasados. No lo podemos permitir", defienden.
Los vecinos sostienen que el interés general reside en proteger el suelo, el entorno natural y la salud de las personas y "no en facilitar el negocio de una multinacional privada". "Ni por todo el oro mundo hipotecaremos el futuro de los habitantes. Nuestra tierra y nuestro pueblo no son un activo financiero. Fue, es y será nuestro hogar", concluyen.