Ponferrada destina otro paquete de 800.000 euros al arreglo de calles

Ponferrada no tiene aprobados los presupuestos municipales por el rechazo político de la oposición, pero tiene a la Junta de Castilla y León, que aporta dinero a fondo perdido para hacer obras. Este es parte del mensaje resumen que hizo la concejala de Fomento, Lidia Coca, este martes a la hora de anunciar una nueva partida de 800.000 euros de ayuda a fondo perdido, que serán repartidos en ocho actuaciones de asfaltado de calles o alumbrado público en avenidas de la ciudad y calles de varios pueblos del municipio.

Las obras, que comenzarán este verano son las siguientes: En la avenida de Galicia se asfaltará otro tramo con una inversión de 89.500 euros en 6.000 metros cuadrados de nuevo asfaltado, donde se sanearán baldones, se aplicará capa de rodadura y se pintará. “Se han ido poniendo parches y ahora vamos a hacer una continuidad en esa arteria que da acceso al Hospital”, explicó la concejala.

Otra de las mejoras

En la avenida de Astorga, desde los límites de la pedanía de Santo Tomás de las Ollas, se actuará en más de 5.200 metros cuadrados de asfalto, con un gasto de 90.000 euros . “Es una vía acceso a Ponferrada, por el este, desde la autovía y está muy estropeada. Tenemos que dar un buen aspecto”, dijo la concejala.

La tercera actuación tiene que ver con la segunda fase de la urbanización de Ciudad de Bérgida, dado que la primera fase ya está proyectada y comenzará a finales de este abril. También se actuará en el Camino del Francés, hasta el barrio de Cuatrovientos con una aportación de la Junta de Castilla y León de 189.000 euros.

Además de asfaltados también aparecen mejoras en iluminación. Así, habrá una renovación del alumbrado público y mobiliario en la calle Camino de Santiago, desde avenida de Valdés hasta la de la Libertad, con 130.000 euros. Se trata de un espacio con amplio deterioro desde hace años.

Además, hay actuaciones en los pueblos, como en Carracedo de Compludo, en donde se reparará el sistema solar de autoconsumo, con 30.000 euros; y se renovará con 40.000 euros el pavimento de travesía Reyes Católicos, “que está destrozada”, resaltaba la concejala.

De igual forma, con otros 23.000 euros del Fondo de Cooperación Local se acometerá la renovación del pavimento en la localidad de Dehesas y habrá otra partida global de 127.000 euros para la zona de Bárcena, San Andrés de Montejos, Ozuela, el Escaril, Villar de los Barrios y el barrio de los Judíos de Ponferrada. “Son ocho actuaciones muy necesarias que podremos hacer gracias a la Junta, porque no tenemos presupuestos ni capítulo de inversiones”, destacaba la concejala de Fomento y que también lleva el área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Fondos Europeos.